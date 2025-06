Kiev desmente ter "adiado" troca de prisioneiros com Moscovo

A Ucrânia rejeitou este sábado as acusações russas de ter "adiado" a troca de prisioneiros e de corpos de milhares de soldados mortos, que deveria ter ocorrido após um acordo alcançado na segunda-feira no final de negociações russo-ucranianas. "As declarações feitas hoje pela parte russa não correspondem à realidade nem aos acordos anteriores", indicou, na plataforma Telegram, o Quartel-General de Coordenação para o Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, acusando a Rússia de "jogos desleais" e de "manipulações". "Apelamos à parte russa para que não crie obstáculos artificiais nem divulgue declarações falsas para evitar a devolução dos prisioneiros ucranianos ou para não repatriar os seus próprios prisioneiros", declarou o Ministério da Defesa da Ucrânia, numa nota publicada no Telegram.

O ministério, liderado por Rustem Umérov, que chefia também a delegação negociadora ucraniana, denunciou tratar-se de mais uma tentativa de "reverter" posteriormente o que foi acordado em Istambul, o que "volta a levantar dúvidas sobre o nível e a capacidade da equipa negociadora russa". Por seu lado, o organismo ucraniano responsável pelos prisioneiros de guerra explicou que "a Ucrânia entregou as suas listas para a troca, elaboradas com base nas categorias claramente definidas durante as negociações em Istambul: gravemente feridos, gravemente doentes, segundo a fórmula 'todos por todos' e soldados jovens". "A parte russa apresentou listas que não correspondem ao critério acordado. A Ucrânia fez os comentários pertinentes e agora o próximo passo cabe à parte russa", acrescentou o organismo na mesma rede social. Quanto à troca de corpos de soldados caídos em combate - também consensualizada na cidade turca -, as autoridades ucranianas garantiram que ainda não foi fixada uma data e acusaram a Rússia de recorrer a "ações unilaterais".

"Infelizmente, em vez de um diálogo construtivo, enfrentamos mais uma vez manipulações e tentativas de instrumentalizar questões humanitárias sensíveis para fins mediáticos. Estamos interessados num resultado concreto: o regresso dos nossos prisioneiros e dos corpos dos mortos em combate, e estamos dispostos a continuar a trabalhar nesse sentido, dentro do quadro acordado", afirmou a instituição. O comunicado é concluído com um apelo a Moscovo para que "ponha fim aos jogos sujos" e regresse ao trabalho construtivo, com vista à implementação do acordado "nos próximos dias". Acordo alcançado na Turquia A Rússia acusou este sábado a Ucrânia de ter adiado a troca de prisioneiros e de milhares de soldados mortos que deveria ter ocorrido neste fim de semana, indicou o chefe da equipa negocial russa, Vladimir Medinski. O acordo nesse sentido fora alcançado após a segunda sessão de negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul, na Turquia.