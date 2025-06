Milhares exigem em Telavive libertação de reféns no 20.º mês de guerra

Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Telavive para exigir a libertação dos reféns sequestrados a 7 de outubro de 2023 e que continuam na Faixa de Gaza, onde 36 pessoas terão sido mortas pelas forças israelitas nas últimas horas.

No vigésimo mês do conflito, os manifestantes reuniram-se na noite de hoje na "Praça dos Reféns", com mãe do refém Matan Zangauker a expressar o seu choque depois de o movimento islâmico palestiniano Hamas ter publicado uma foto do seu filho, com a seguinte mensagem em hebraico e inglês: "Ele não voltará vivo".

"Não aguento mais este pesadelo. O anjo da morte, [o primeiro-ministro Benjamin] Netanyahu, continua a sacrificar reféns. Usa o exército israelita não para proteger a segurança de Israel, mas para continuar a guerra e proteger o seu Governo. É uma vergonha!", lamentou Einav Zangauker, citada pela agência AFP.

Durante a manifestação, o Fórum das Famílias, a principal organização de reféns sequestrados pelo Hamas durante o ataque de outubro de 2023 em Israel, defendeu que "só um acordo abrangente para o regresso dos entes queridos trará a verdadeira vitória".

Entretanto, a Defesa Civil de Gaza revelou que pelo menos 36 pessoas foram mortas hoje pelas forças israelitas em vários locais, seis delas perto de um centro de ajuda humanitária apoiado pelos EUA.

Os militares israelitas anunciaram também hoje que devolveram, durante uma operação especial em Gaza, o corpo de um refém tailandês raptado durante o ataque do Hamas a Israel, que desencadeou a guerra há exatamente vinte meses.