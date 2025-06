Ministério da Defesa russo diz que avisou Kiev sobre entrega de corpos

O Ministério russo da Defesa garantiu este sábado que avisou Kiev com antecedência sobre a entrega dos corpos dos soldados ucranianos mortos em combate, contrariando a versão de que estava a recorrer a "ações unilaterais".

"Transmitimos as nossas propostas a este respeito ao lado ucraniano com antecedência e estávamos prontos para começar a entregar os corpos dos mortos já esta semana", disse o vice-ministro russo da Defesa, Alexander Fomin, numa declaração publicada no canal Telegram do governo russo.

De acordo com o governante, o lado russo também enviou "representantes do grupo de contacto para a fronteira bielorrussa-ucraniana para chegar a acordo sobre todos os detalhes técnicos no local".

"Entretanto, até à data, não recebemos a autorização de Kyiv para levar a cabo operações humanitárias. Os representantes do grupo de contacto ucraniano não chegaram ao local da reunião. Não sabemos a razão do atraso nos prazos para as trocas de impressões", afirmou.

Fomin recordou que, durante a última ronda de negociações em Istambul, foram alcançados "acordos concretos" sobre a troca de prisioneiros de guerra e a entrega de ucranianos mortos em combate.

E prosseguiu: "Gostaria de sublinhar que, durante a discussão desta questão com a delegação ucraniana, salientámos a nossa disponibilidade para resolver isto como uma questão prioritária e o mais rapidamente possível".