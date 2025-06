Bagagem de mão sem limite de líquidos? Aeroportos pedem à União Europeia para permitir mais de 100 ml

A associação de aeroportos europeus está a pressionar a Comissão Europeia para eliminar as regras que limitam os passageiros a transportar líquidos em recipientes de 100 mililitros. A intenção é fazer a União Europeia seguir o caminho do Reino Unido e acabar com o limite em aeroportos com novos equipamentos de verificação da bagagem.

De acordo com o site Politico, o lóbi ACI Europe — a associação europeia do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI) — enviou uma carta ao comissário europeu com a pasta dos transportes, Apostolos Tzitzikosta, na quinta-feira, pedindo uma mudança nas regras em vigor na União Europeia.

"Isto está a ter impacto nos passageiros no que toca ao transporte de líquidos, a abrandar os processos operacionais, a aumentar os tempos de espera e a requerer funcionários adicionais nas verificações de segurança", diz a associação, avisando que o problema "vai levar a perturbações durante os meses de pico do verão se estas restrições não forem levantadas no final do mês".

No centro da questão estão os Sistemas de Deteção de Explosivos para Bagagem de Cabine — os scanners por onde as malas passam no controlo de segurança antes da zona de embarque. Um novo tipo de equipamento, os scanners C3, permite que os passageiros transportem líquidos sem restrições na bagagem de mão, e não obrigam a retirar equipamentos eletrónicos das malas nas verificações de segurança.