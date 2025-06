Cerca de 2.200 pessoas chegaram este ano por mar às Baleares

Cerca de 2.200 migrantes chegaram de barco ao arquipélago das Baleares, em Espanha, desde o início do ano, segundo uma contabilização da agência noticiosa EFE divulgada hoje com base em informações fornecidas pela Delegação do Governo espanhol.

O número é conhecido no dia em que 37 pessoas foram resgatadas nas águas a sul da ilha de Cabrera, em Maiorca, a bordo de duas pequenas embarcações.

Segundo a Delegação do Governo nas ilhas, o primeiro resgate, de 15 pessoas, ocorreu às 8h15 e envolveu o Serviço Marítimo Provincial da Guarda Civil e o Salvamento Marítimo.

Às 13h20, outras 22 pessoas, 21 das quais da África Subsaariana e uma norte-africana, foram resgatadas do mar, na segunda patera do dia, também em Cabrera.

Durante a noite de sexta-feira e todo o dia de sábado, 101 pessoas chegaram às Ilhas Baleares a bordo de cinco pequenas embarcações localizadas ao largo da costa de Cabrera e na ilha de Formentera.

Segundo a Delegação do Governo, as 2.199 pessoas contabilizadas desde o início do ano chegaram ao arquipélago em 101 embarcações.

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Nacional do Ministério do Interior, em 2024, o número de migrantes que chegaram ao arquipélago de forma irregular por mar foi de 5.882.