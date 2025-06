Irão ameaça reduzir a cooperação com agência de energia atómica se for adotada resolução

O Irão ameaçou este domingo reduzir a sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) caso seja adotada uma resolução contra Teerão na reunião do conselho de governadores da agência, que começa segunda-feira em Viena.

"Certamente, a AIEA não deve esperar que a República Islâmica do Irão continue a sua ampla e amigável cooperação", afirmou Behrouz Kamalvandi, porta-voz da Organização de Energia Atómica do Irão, quando questionado na televisão estatal sobre a resposta de Teerão caso seja adotada uma resolução desfavorável ao país.

Segundo fontes diplomáticas, o E3 - Londres, Paris e Berlim - e os Estados Unidos pretendem apresentar, na próxima semana, ao conselho de governadores da AIEA uma resolução contra o Irão, com a ameaça de remeter o processo para as Nações Unidas.

O texto, preparado por Washington e pelos países do E3, "baseia-se no relatório completo" divulgado há alguns dias pela AIEA, salientou uma das fontes, precisando que a votação deverá ocorrer na próxima quarta-feira, em Viena.

Neste documento, que Teerão qualifica como "político", a AIEA apela a Teerão para uma maior transparência sobre o seu programa nuclear.

Nos últimos meses, Teerão acelerou a sua produção de urânio enriquecido a 60%, aproximando-se dos 90% necessários para o fabrico de uma bomba.

França, Reino Unido e Alemanha são, juntamente com a Rússia e a China, membros do acordo para supervisionar o programa nuclear iraniano celebrado com a República Islâmica em 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram unilateralmente três anos depois, durante o primeiro mandato de Donald Trump na Casa Branca.