Israel proíbe chegada a Gaza de veleiro com ajuda humanitária

O governo de Israel ordenou este domingo ao exército que impeça o navio de ajuda humanitária que se encontra a caminho de Gaza, com a ativista sueca Greta Thunberg a bordo, que chegue à devastada capital do enclave palestiniano.

O veleiro chegou esta manhã à costa egípcia e prosseguiu viagem com destino à Faixa de Gaza, indicaram os organizadores da campanha em comunicado.

A embarcação, com bandeira britânica e integrada na coligação Frota da Liberdade, partiu há precisamente uma semana da Sicília (Itália) com destino a Gaza, com o objetivo de "entregar ajuda humanitária, romper o bloqueio israelita e dar visibilidade ao sofrimento contínuo no enclave palestiniano".

"Navegamos ao largo da costa egípcia. Está tudo bem", afirmou a ativista alemã de direitos humanos Yasemin Akar, que explicou que o navio já partiu de Alexandria e que se espera que chegue ao enclave palestiniano ao entardecer deste domingo.

"Estamos a pouca distância das águas territoriais de Gaza", declarou Akar num comunicado, alertando que estão a ser seguidos por "'drones' de vigilância que têm como objetivo intimidar" a tripulação.

Antes das ordens de Katz, a ativista alemã referiu a possibilidade de serem atacados pelas forças israelitas.

"Se Israel nos atacar, será mais um crime de guerra. Não embarcamos nesta missão se não acreditássemos que chegaríamos a Gaza", sublinhou Akar.