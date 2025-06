Khaby Lame, maior TikToker do mundo detido pela polícia de imigração dos EUA. Já deixou o país

Khaby Lame, o criador de conteúdo italiano que é o TikToker mais seguido do mundo, foi detido na última sexta-feira por agentes da imigração dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, por ter ultrapassado o prazo do seu visto. Após a detenção, recebeu uma autorização para sair voluntariamente do país.

Segundo o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, o influenciador, que possui 162,2 milhões de seguidores no TikTok, entrou no país em 30 de abril e permaneceu além do permitido. Foi libertado no mesmo dia e já deixou os EUA.

A detenção de Khaby ocorre num contexto de rigor crescente nas políticas de imigração dos Estados Unidos, especialmente desde a posse do Presidente Donald Trump em janeiro, que intensificou o controle e a deportação de estrangeiros em situação irregular.

Khaby Lame, de 25 anos, foi nomeado, no início do ano, embaixador da Unicef no Dacar, no final de uma visita de quatro dias ao Senegal, o seu país natal.

Natural de Dacar, capital do Senegal, Lame mudou-se para a Itália com apenas um ano de idade. O jovem vive em Chivasso, na província de Turim, e conquistou a internet no início de 2020, nos primeiros dias da pandemia de Covid-19.