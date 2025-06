Macron pede defesa dos oceanos perante aumento da poluição e sobrepesca

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou hoje à defesa dos oceanos perante o aumento da poluição e a sobrepesca, pedindo o apoio à ONU nos esforços globais.

"Temos de agir, não temos escolha", disse o Presidente francês na cerimónia de encerramento do Fórum Financeiro da Economia Azul, evento que acontece no Mónaco na véspera da Conferência da ONU sobre o Oceano, em Nice, França.

Nas conclusões do fórum, é pedida uma ação rápida em prol dos oceanos para evitar o aumento da poluição, especialmente a poluição por plásticos, e para combater a sobrepesca, especialmente a pesca ilegal.

Embora a água dos oceanos e dos mares produza metade do oxigénio do planeta, regule o clima e forneça alimentos a mais de três mil milhões de pessoas, a sua situação está a piorar cada vez mais devido à ação humana, observaram os participantes no fórum.

Macron defendeu "novas formas de financiamento" para empreender as ações necessárias e lamentou o agravamento progressivo dos principais problemas que afetam as águas marinhas, como a acidificação ou a poluição por plásticos.

O dirigente salientou, em particular, o efeito destrutivo da "pesca ilegal" em águas internacionais, que "não está regulamentada nem documentada".

Isto "não é uma opinião, é algo que está provado", resumiu Macron.