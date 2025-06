Pré-candidato presidencial na Colômbia em estado crítico após ser atingido a tiro

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o político de 39 anos a discursar numa reunião de campanha na zona oeste da capital, no bairro de Fontibon, quando se ouviram tiros.

Outras imagens mostram-no deitado no tejadilho de um veículo, com o corpo ensanguentado. De acordo com a BBC, Miguel Uribe terá sido atingido três vezes, duas delas na cabeça, segundo informações reveladas por paramédicos à agência de notícias AFP.

O presidente da Câmara Municipal de Bogotá, Carlos Galan, informou que Uribe estava a ser "tratado com urgência" e que "o atirador foi detido". O suspeito tem 15 anos de idade, mas as autoridades estão a oferecer uma recompensa de mais de 640 mil euros por informações sobre o caso.

A esposa de Miguel Uribe, Maria Claudia Tarazona, afirmou que o candidato está "a lutar pela vida". O governo do Presidente de esquerda, Gustavo Petro, "denunciou categórica e energicamente o ataque" ao senador conservador.

"Este ato de violência constitui um atentado não só contra a integridade física do senador, mas também contra a democracia, a liberdade de pensamento e o exercício legítimo da política na Colômbia", sublinhou a Presidência colombiana num comunicado.

Miguel Uribe pertence ao partido Centro Democrático, cujo líder é o influente ex-presidente Álvaro Uribe, que governou a Colômbia entre 2002 e 2018. Não há qualquer relação de parentesco entre os dois, mas muita afinidade.

O senador conservador, um dos principais pré-candidatos às presidenciais no próximo ano pela direita conservadora, anunciou em outubro último que aspirava suceder a Petro, de quem é um forte crítico, em 2026.

O ministro da Defesa colombiano, Pedro Sanchez, condenou o atentado e anunciou na rede social X que as autoridades oferecem uma recompensa até 3 milhões de pesos (638,7 mil euros) por qualquer informação que leve à captura dos responsáveis.

"Espero sinceramente que ele esteja bem e fora de perigo", escreveu a ministra dos Negócios Estrangeiros, Laura Sarabia, na rede social X.