Presidente do México exige a Washington que não trate migrantes como criminosos

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, exigiu hoje aos Estados Unidos da América que não tratem os migrantes como criminosos e confirmou que foram detidos 35 mexicanos nas manifestações que decorreram na Califórnia nos últimos dias.

"Os mexicanos que vivem nos Estados Unidos são [...] homens e mulheres honestos que foram à procura de uma vida melhor e do sustento das suas famílias. Não são criminosos", salientou Claudia Sheinbaum, que falava na capital do país.

A mão de obra imigrante "também sustenta a economia dos EUA", afirmou ainda a chefe de Estado mexicana, no dia em que militares da Guarda Nacional começaram a chegar a Los Angeles, por ordem do Presidente norte-americanos Donald Trump, após dois dias de protestos contra sua política de imigração.

"Não concordamos com esta forma de lidar com o fenómeno migratório, que não envolve invasões ou violência", realçou a Presidente do México, ao adiantar que a diplomacia mexicana estava em contacto com os 35 mexicanos detidos nos EUA.

Donald Trump acusou hoje a "esquerda radical" de instigar as manifestações realizadas em Los Angeles para contestar detenções em massa de imigrantes alegadamente em situação ilegal e que têm culminado em confrontos com as autoridades.

"Estes protestos da esquerda radical, por instigadores e muitas vezes desordeiros pagos, não serão tolerados", afirmou Trump, na rede social Truth Social.

Na publicação, Donald Trump elogiou ainda o trabalho da Guarda Nacional em Los Angeles, depois de no sábado ter ordenado o envio de 2.000 elementos desta força para aquela cidade californiana.

A medida foi contestada pelo governador Democrata da Califórnia, Gavin Newsom.

A Guarda Nacional começou a chegar a Los Angeles na manhã de hoje, em resposta aos confrontos nos últimos dias entre autoridades federais de imigração e manifestantes que tentavam impedi-los de realizar deportações.

A mobilização dos militares norte-americanos estava limitada a uma pequena área no centro de Los Angeles e ocorreu após dois dias de protestos que começaram na sexta-feira no centro de Los Angeles, antes de se espalharem no sábado para Paramount, uma cidade predominantemente latina, e para a vizinha Compton.

A tensão aumentou após uma série de operações realizadas pelas autoridades de imigração no dia anterior, quando o número de detenções de imigrantes na cidade ultrapassou as 100 numa semana.