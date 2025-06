Tiago Pitta e Cunha: “Precisamos de impulso político, mais ciência e uma verdadeira revolução na economia azul”

Quando o presidente executivo da Fundação Oceano Azul recebeu a Renascença antes de partir para Nice, a versão final do Pacto Europeu do Oceano tinha acabado de ser anunciada. Tiago Pitta e Cunha conheceu os seis pilares da estratégia de Bruxelas ao longo desta entrevista, ensaiando uma primeira análise aos pontos-chave e explicitando onde estão os domínios considerados essenciais para a Fundação Oceano Azul.

A organização, com sede em Lisboa, foi proponente de um Pacto Europeu para o Oceano a par do instituto de reflexão Europe Jacques Delors. Nas vésperas da Conferência dos Oceanos em Nice, Tiago Pitta e Cunha insiste na necessidade de mais ambição na aposta na ciência dos oceanos, na economia azul e numa política externa para o Oceano.

A proposta de harmonização de toda a legislação que existe ao nível europeu poderá ser pouco mais do que apenas um índice das leis existentes?

Na primeira versão do Pacto que surgiu, e que depois foi retirada, havia uma grande diferença de ambição entre os proponentes do Pacto, como a Fundação Oceano Azul e o ‘think tank’ Europe Jacques Delors, e como a Comissão Europeia se posiciona neste tema do mar. Para nós era absolutamente claro que havia dois ou três aspetos que são fundamentais para se poder chamar a este exercício um verdadeiro Pacto da Europa com o Oceano.

Em primeiro lugar, devia surgir uma ‘visão política de alto nível’, que trouxesse a geopolítica europeia para dentro de um ‘Pacto Com o Mar’, ou seja, a compreensão da importância do Oceano para a segurança e defesa da Europa, mas também para o seu posicionamento na economia. A Europa é ainda hoje, apesar da concorrência da China, a maior união de transportes marítimos do mundo. Nós fomos tradicionalmente os grandes velejadores, e isso deve-se a muitas coisas: à geografia que levou à história e à história que levou à economia. Há um posicionamento mundial da Europa que tinha de estar nessa visão de alto nível.

Parece-me também fundamental que este Pacto ‘leia’ o mundo do século XXI, e nos empurre para novas frentes onde o Oceano vai tornar a Europa mais pertinente no século XXI. Isso é incompatível com a manutenção do ‘status quo’, com tudo aquilo que a Europa já faz no mar.

O que vimos na primeira versão do Pacto foi um enumerar de uma miríade de iniciativas, de programas, de planos que existem para o mar. Há planos completamente concretos e políticas industriais para os portos, para o turismo marítimo, para as indústrias marítimas. Se estivermos apenas a juntar toda essa amálgama de iniciativas no mesmo documento, e a dizer que elas se devem articular, não estamos a avançar muito.

O que está definido neste Pacto é um ‘Ocean Act’, uma Lei do Oceano, em 2027, que a partir de uma revisão da Diretiva de Planeamento Espacial Marítimo, pretendendo simplificar os processos de coordenação, reduzir as obrigações de reporte para os Estados-membros e providenciar uma estratégia clara para implementar as legislações existentes.

Isto é um pouco esta lógica mais pragmática. Tem a ver com a simplificação, com a redução do peso administrativo que os Estados trazem às economias privadas. Obviamente que há uma perspetiva muito própria também da Comissão que hoje está a trabalhar na União Europeia. Parece-me que era preciso ser muito mais ambicioso que isso.

Isto não é só uma questão de reduzir burocracia. Se quiser ser pertinente com o mar no século XXI, a União Europeia tem de criar uma economia do mar, virada para os novos usos do mar, para uma economia sustentável e circular. Se nós mantivermos toda a economia do mar que existe hoje na Europa - que é uma economia não ‘verde’, mas ‘castanha’ - despejamos dinheiro para cima das pescas, sem que isso traduza em crescimento económico em nenhum país da Europa, mas mantendo apenas vivo - muitas vezes ligado à máquina - um setor económico que continua a prevalecer com esses subsídios.