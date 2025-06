Antigo assessor de Bolsonaro confirma que ex-PR planeou anulação das eleições

O antigo assessor pessoal do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro garantiu esta segunda-feira, perante o Supremo Tribunal Federal, que o ex-chefe de Estado planeou a anulação das eleições de 2022 que perdeu contra o agora Presidente, Lula da Silva.

Mauro Cid, que colaborou com a Polícia Federal nas investigações contra Bolsonaro, confirmou que assessores do ex-chefe de Estado lhe apresentaram um documento que previa a declaração do estado de defesa e de sítio e a detenção de magistrados do Supremo.

"O Presidente recebeu e leu. Ele, de certa forma, enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões. Somente o senhor [juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes] ficaria como preso. O resto, não", disse Mauro Cid, que está a ser hoje interrogado no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Para além de Mauro Cid, o ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro deverá ser também interrogado esta segunda-feira, estando acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de património.

A data da inquirição foi marcada pelo juiz Alexandre de Moraes, na condição de relator do processo, considerado inimigo número um dos bolsonaristas, depois de a última das testemunhas convocadas pela acusação e pelos advogados de defesa ter prestado depoimento.

Desde 19 de maio, depuseram 52 testemunhas e os depoimentos que mais podem comprometer Bolsonaro foram dados por dois ex-chefes militares, que confirmaram terem sido convocados pelo então Presidente, em dezembro de 2022, para discutir alternativas para impedir a posse de Lula da Silva.