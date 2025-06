António Guterres. "O mar profundo não pode ser o faroeste"

Na intervenção de abertura da Conferência das Nações Unidas dos Oceanos, António Guterres partilhou uma visão de esperança no multilateralismo na área oceânica. Lembrando os compromissos de proteção de 30% do oceano até 2030 e o Tratado do Alto Mar, o secretário-geral da ONU apelou à ratificação deste tratado até aos 60 signatários, para entrada em vigor do Acordo.

"Apelo também a todos os países para que cheguem a acordo sobre um tratado ambicioso e juridicamente vinculativo sobre poluição por plástico – ainda este ano. É essencial concluir com sucesso o acordo sobre as pescas atualmente discutido na Organização Mundial do Comércio", apelou Guterres, lembrando que a Organização Marítima Internacional comprometeu-se a atingir emissões líquidas zero do transporte marítimo até 2050. "Isto prova que o multilateralismo funciona – mas apenas se combinarmos palavras com ações", alertou em Nice.

Sobre a mineração no mar profundo, Guterres omitiu algumas frases que tinha preparadas sobre a necessidade de seguir a ciência e de equilibrar a proteção ambiental com os interesses nos recursos marinhos, para se focar numa frase forte: "O mar profundo não pode transformar-se num faroeste".

Mais investimento

Guterres quer mais planos nacionais concretos alinhados com as metas globais, mas sobretudo mais investimento. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, sobre a vida na água, continua a ser um dos Objetivos com menor financiamento.

"Isto precisa de mudar – através de um aumento do financiamento público, de um maior apoio de bancos de desenvolvimento e modelos ousados para libertar capital privado", exortou Guterres.

O secretário-geral da ONU disse encontrar esperança em Nice para mudar a maré, no sentido da proteção e da equidade, sublinhando que "o que foi perdido numa geração pode voltar noutra geração".