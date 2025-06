Arquivado processo de Justin Baldoni contra Blake Lively

A justiça norte-americana arquivou esta segunda-feira um processo de difamação interposto pelo ator Justin Baldoni contra a atriz Blake Lively.



Baldoni exigia uma indemnização de 400 milhões de dólares à parceira no filme "It Ends With Us".

Blake Lively acusa Baldoni de assédio sexual durante a rodagem do filme sobre uma relação amorosa tóxica.

No processo agora arquivado, o ator acusava Lively, o marido Ryan Reynolds, o agente, o jornal “New York Times” e outros de orquestrarem uma campanha para o denegrir.

Baldoni acusou Lively de tentar "sequestrar" o filme, cujos temas incluíam violência doméstica, e por depois o ter culpado quando sua abordagem promocional "desastrosa" provocou uma reação negativa online contra ela.

"It Ends With Us" teve uma receção “morna”, mas arrecadou mais de 351 milhões de dólares em todo o mundo.