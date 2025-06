Califórnia vai processar Trump após envio da Guarda Nacional

Depois dos confrontos dos últimos dias, na sequência de protestos contra as operações contra a imigração irregular, a polícia de Los Angeles proibiu as manifestações na baixa da cidade.

"Vamos processá-lo", adiantou o governador do estado da Califórnia.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, vai processar o Presidente norte-americano, Donald Trump, por causa do destacamento da Guarda Nacional para travar manifestantes em Los Angeles.

A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, acusou o Presidente Donald Trump de inflamar os ânimos ao enviar a Guarda Nacional.

Karen Bass também criticou os manifestantes que queimaram carros e atacaram a polícia.

"Não quero que as pessoas caiam no caos que acredito estar a ser criado pela administração de forma completamente desnecessária", disse a autarca, numa conferência de imprensa realizada no domingo.

Na sequência dos protestos em Los Angeles, pelo menos 56 pessoas foram detidas durante o fim de semana.

Várias pessoas ficaram feridas entre as quais uma jornalista australiana, atingida por uma bala de borracha disparada pela polícia.

O Presidente norte-americano ordenou o envio de dois mil elementos da Guarda Nacional e 500 fuzileiros foram colocados em prontidão. A medida foi considerada "inflamatória" pelo governador da Califórnia.