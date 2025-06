Lula contra guerras no Oceano. "Não pode ocorrer com o mar o que aconteceu no comércio internacional"

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, denunciou na Conferência das Nações Unidas de Nice que "paira sobre o oceano a ameaça do unilateralismo". O chefe de Estado brasileiro será o anfitrião da próxima Conferência do Clima (COP30 ) em Belém do Pará, na Amazónia, agendada para novembro, prometendo incluir a temática dos oceanos na agenda dessa cimeira aguardada este ano com expectativa.

"Não podemos permitir que ocorra com o mar o que aconteceu no comércio internacional, cujas regras foram erodidas a ponto de deixar a Organização Mundial do Comércio inoperante. Evitar que os oceanos se tornem palco de disputas geopolíticas é uma tarefa urgente para a construção da paz. Canais, golfos e estreitos devem aproximar-nos e não ser motivo de discórdia", defendeu a partir do púlpito na sessão plenária de abertura da Conferência de Nice.

Lula pede "apoio à ação firme" da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, liderada por uma brasileira, para travar "uma corrida predatória por minérios". No seu discurso, denunciou "interesses escusos" que impedem a criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul e garantiu que o Brasil vai ratificar ainda este ano o Tratado do Alto Mar.

Sete compromissos brasileiros

Lula trazia uma mão cheia de anúncios para Nice. Prometeu ampliar a cobertura das áreas marinhas protegidas brasileiras de 26% para 30%, desenvolver programas de preservação dos manguezais e recifes de corais e formular uma estratégia nacional contra a poluição por plásticos no oceano. Lula anuncia um "esforço inédito de planeamento espacial marinho", estímulos à pesca sustentável e combate à pesca ilícita.