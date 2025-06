Pentágono envia cerca de 700 fuzileiros para Los Angeles

O Exército dos Estados Unidos da América (EUA) confirmaram esta segunda-feira o envio de 700 fuzileiros (Marines) para Los Angeles para apoiar os militares da Guarda Nacional na resposta aos protestos contra a detenção de imigrantes.

"A ativação dos Marines tem a intenção de dar à Task Force 51 números adequados de forças para fornecer cobertura contínua da área em apoio à agência federal principal", afirmou o Exército.

Segundo a agência AP, que obteve junto de três fontes anónimas confirmação da decisão de envio dos militares. Estes vão partir da base em Twentynine Palms, no deserto do sul da Califórnia, para a maior cidade do estado.

O envio dos militares foi inicialmente noticiado pela CNN, que também apontou o envio de 700 efetivos. Alguma comunicação social apontou para um contingente inferior.

Um alto funcionário norte-americano confirmou à AFP o envio de 500 militares, devido "ao aumento das ameaças contra as autoridades federais e os edifícios federais", que terão como missão proteger.