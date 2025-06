Áustria decreta três dias de luto após ataque numa escola que provocou dez mortos

“Foi com choque e consternação que tomei conhecimento do ataque levado a cabo numa escola na Áustria", escreveu o primeiro-ministro.

O Governo português através do primeiro-ministro, Luís Montenegro, já expressou “choque e consternação pelo ataque a escola austríaca, através da Rede Social X.

Desconhecem-se, até ao momento, as motivações para este ataque.

As autoridades não quiseram, no entanto, clarificar quantas destas vítimas são alunos, professores ou funcionários.

Já o ministro do Interior revelou que o ataque provocou dez mortos. Há ainda o registo de 12 feridos vários deles em estado grave .

Para quarta-feira, está marcado um minuto de silêncio para lembrar um dia negro na história do país , disse nos últimos minutos, em conferência de imprensa, o chanceler austríaco Christian Stoker.

A Áustria decretou três dias de luto , na sequência do ataque numa escola secundária em Graz, a segunda maior cidade do país.

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já lamentou haver escolas que se tornam lugar de violência, quando deveriam ser símbolos da juventude, da esperança e do futuro, e manifestou solidariedade com as vítimas.