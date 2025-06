Bruxelas propõe novo pacote de sanções contra a Rússia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs esta terça-feira, em Bruxelas, um novo pacote de sanções à Rússia, que inclua um limite de 45 dólares no preço do barril de petróleo daquele país.

A proposta de redução dos atuais 60 dólares (52 euros) para 45 dólares (40 euros) do preço do barril de petróleo russo deverá ser debatida na próxima semana, na reunião do G7, que se realiza no próximo domingo, no Canadá, onde o tema tem sido abordado.

“As nossas equipas têm estado em conversações, naturalmente, em contacto com todos os países do G7, mas também com os Estados Unidos”, disse von der Leven.