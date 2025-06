Conheça o livrinho que a Fundação Oceano Azul distribuiu aos líderes mundiais

Por outro lado, o memorando adverte para o erro de um só país querer dominar esta agenda. "Devemos navegar juntos", escreve a Fundação com sede em Lisboa, pedindo uma "diplomacia inclusiva" que alcance uma "coligação diversa de nações" de todas as geografias.

O plano proposto pela Fundação Oceano Azul apela à liderança de Chefes de Estado e de Governo que "pensam para a frente" disponíveis para dar prioridade à governação do oceano e comprometidos com o desenho de uma agenda oceânica "transformativa e global para a era pós-2030".

A UNOC 3, beneficiando de preparação e mobilização sem precedentes, deve ser um ponto de viragem para o Oceano. O cenário está montado. O que resta para vós, líderes do nosso planeta azul, é estarem à altura do acontecimento. Como a história sempre nos lembra, o progresso encontra-se onde ambição e a liderança convergem", pode ler-se na introdução deste memorando.

O documento defende a criação de uma aliança "que transcenda silos" e avance numa agenda oceânica estruturada a que chama de "Blue Future Alliance" ( Aliança do Futuro Azul, em tradução livre). O memorando explica que esta estrutura deve distinguir-se de outras "coligações específicas" existentes que se focam em determinados assuntos, como o Painel para a Economia Sustentável do Oceano ou os "Friends of the Deep" que se dedicam à polémica da mineração do mar profundo.

A Fundação Oceano Azul recorda aos líderes mundiais que existe trabalho feito na área da cooperação que pode ser aproveitado, como as declarações bilaterais sobre o Oceano assinadas por França com o Chile, Brasil ou Portugal.

Aprender com o passado

O memorando propõe aos líderes mundiais que vão além das declarações finais típicas das UNOC ( Conferências das Nações Unidas para os Oceanos), sublinhando que os documentos finais das cimeiras de Nova Iorque em 2017 e de Lisboa em 2022 simplesmente reiteraram o tema em linguagem codificada das Nações Unidas.

"Para ser um ponto de viragem, Nice tem que ir além das formalidades diplomáticas. Deve produzir mais do que outra Declaração UNOC", apela a Fundação Oceano Azul que encara esta conferência não apenas como um ponto de diálogo, mas de decisão, como "rampa de lançamento para uma nova fase de empenhamento de alto nível".

O documento insiste na necessidade de aproveitar Nice como "oportunidade perfeita" para um grupo de governantes "de vanguarda" montarem a referida Aliança, dando o exemplo pela ratificação do Tratado do Alto Mar ou defendendo uma moratória na mineração do mar profundo.

Ligar as pontas na natureza

O plano passa pela ligação entre Oceano, Clima e Biodiversidade, integrando a agenda oceânica nos processos negociais já existentes nas outras duas áreas. A Fundação Oceano Azul pede aos líderes mundiais que o Oceano esteja completamente integrado no processo de decisão climática.

Nesse sentido, o memorando propõe que a meta de proteção de 30% do ocean até 2030 seja um "pilar essencial" da ação climática, visível já na Conferência das Nações Unidas para o Clima ( COP30) a realizar no final do ano no Brasil.