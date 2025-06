Dez mortos e vários feridos em ataque a escola na Áustria

Pelo menos 10 pessoas morreram e 30 ficaram feridas num ataque a uma escola na cidade austríaca de Graz.

A estação televisiva ORF, que cita a polícia local, adianta que várias pessoas ficaram gravemente feridas, incluindo alunos e professores.

O Ministério do Interior já confirmou que há várias mortes, incluindo o suposto agressor. De acordo com o porta-voz da polícia Fritz Grundnig, o suspeito, que seria um aluno, terá cometido suicídio.

Há várias equipas no local a assistir as vítimas do ataque.

O chanceler austríaco, Christian Stocker, classificou o ataque como "tragédia nacional". Já o presidente, Alexander Van der Bellen, falou em "horror que atinge o coração" da Áustria.



[notícia atualizada às 12h30 de 10 de junho de 2025 para atualizar o número de vítimas mortais]