Drones Renault? Governo da França pede à marca para fabricar aparelhos na Ucrânia

O Governo da França pediu à Renault para fabricar drones na Ucrânia, uma informação confirmada pela própria empresa esta segunda-feira. Os sistemas aéreos não-tripulados são um pilar central da defesa de Kiev contra a invasão da Rússia, que começou em fevereiro de 2022, principalmente num contexto de redução do apoio militar ocidental.

Na passada sexta-feira, o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, afirmou ao canal LCI que as empresas de automóveis e defesa do país iriam trabalhar juntas para montar linhas de produção numa "parceria completamente sem precedentes" para fornecer drones às forças ucranianas, cita o Financial Times.

A fabricante automóvel deverá colaborar com especialistas em drones de pequena dimensão para produzir, em larga escala, drones. Esta será a primeira vez que empresas francesas fabricam armas em solo ucraniano.