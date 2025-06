Israel interceta míssil lançado do Iémen após atacar porto no mar Vermelho

O exército de Israel anunciou esta terça-feira ter "provavelmente" intercetado um míssil lançado do Iémen em direção a Israel, horas depois de o país ter mobilizado a marinha para atingir alvos no porto iemenita de Hodeidah, no Mar Vermelho.

Israel ameaçou o movimento Houthi do Iémen, alinhado com o Irão — que tem atacado Israel em solidariedade com a Faixa de Gaza —, com um bloqueio naval e aéreo se os ataques a Israel continuarem.

"Intercetadores adicionais foram lançados devido à possibilidade de queda de estilhaços", afirmou o exército depois das sirenes soarem em diversas áreas de Israel.

Desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, os Houthis, que controlam a maior parte do Iémen, têm disparado mísseis contra Israel e navios no mar Vermelho, perturbando o fluxo de comércio global que depende da região para evitar viagens mais longas à volta de África.

A maioria das dezenas de mísseis e drones lançados foram interceptados ou não atingiram o alvo. Israel tem levado a cabo ataques retaliatórios.