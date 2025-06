Israel prepara deportação de Greta Thunberg e restantes activistas

Israel prepara a deportação dos ativistas pró palestinianos que tentavam fazer desembarcar um navio com ajuda humanitária para Gaza, entre eles está ativista sueca Greta Thunberg.

A embarcação acabou intercetada pelas forças navais israelitas e o grupo de ativistas foi levado para o aeroporto de Tel Aviv para deportação.

O ministério das relações exteriores de Israel diz que devem regressar aos países de origem. "Aqueles que se recusarem a assinar os documentos de deportação e deixar Israel serão levados a tribunal para que a deportação seja ordenada judicialmente".

Recorde-se que o grupo de 12 ativistas partiu de Itália no início do mês a bordo do Madleen que transportava uma quantidade simbólica de alimentos para Gaza, cuja população, segundo a ONU, enfrenta fome extrema.

As forças israelitas abordaram o navio quando ele se aproximava de Gaza na segunda-feira de manhã. A embarcação tentou quebrar o bloqueio naval ao enclave que dura há vários anos, a tripulação de 12 pessoas acabou detida, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg.

Os representantes consulares dos países de origem dos passageiros estão já no aeroporto.