Protestos em LA. "Criam destabilização e depois nada muda"

Estes protestos, em que pelo menos 56 pessoas já foram detidas, surgiram após rusgas de detenção de imigrantes ilegais em locais de trabalho e p ara a comunidade portuguesa no estado da Califórnia a situação parece complicada .

Os protestos em Los Angeles continuam sem dar tréguas e a administração de Donald Trump já destacou mais 2 mil efetivos da Guarda Nacional , esta segunda-feira, assim como enviou cerca de 700 fuzileiros para dispersar as manifestações .

As autoridades norte-americanas realizaram várias (...)

Joana Pinto, a viver em Hollywood há cerca de quatro anos, considera que "é importante sair à rua e protestar", no entanto, considera que a "violência não vai levar a lado nenhum e causa mais ódio e preconceito entre as pessoas".

"A violência só gera violência. As pessoas que estão a protestar começam com violência, a polícia responde com violência. É uma bola de neve que nunca mais acaba até muitos deles serem detidos ou deportados", admite a emigrante portuguesa.

Joana Pinto diz que a situação do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) também é "complicada".

"Obviamente, há aqui pessoas com cadastro que eu considero que devem ser deportadas, mas há famílias que não têm cadastro e que estão aqui de forma legal. Por isso, acho que as coisas deviam ser feitas de outra forma", diz à Renascença.

Joana Pinto revela ainda que a comunidade portuguesa também está "preocupada com a situação", acrescentando que "qualquer imigrante, mesmo estando legal, receia a ICE".

Apesar disso, Joana Pinto considera que o envio de efetivos da Guarda Nacional para os pontos com mais tensão faz sentido. Para a emigrante portuguesa, "deve ser difícil conter as pessoas revoltadas" e diz perceber, "de certa forma", o porquê do envio das tropas.

Para Joana Pinto, "há maneiras melhores de passar a mensagem de que as pessoas não estão contentes" com esta gestão.

"Criam destabilização e depois nada muda", lamenta.