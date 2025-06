Portuguesa em Graz. "A cidade acordou numa profunda tristeza, vê-se pouca gente na rua"

A cidade de Graz, na Áustria, "acordou numa profunda tristeza" esta quarta-feira, um dia depois do ataque armado numa escola da localidade, de que resultaram 10 mortes, conta à Renascença Teresa Costa Alves.

A portuguesa, que vive na cidade do sudeste austríaco, acrescenta que "Graz é uma cidade muito pacata, com pouco mais de 300 mil habitantes, onde há um sentido de comunidade" e que, por isso, "o abalo foi muito grande".

"Eu moro a 300 metros da escola onde aconteceu esta tragédia e vê-se pouca gente na rua", conta.

A caminho de casa no dia do ataque, Teresa passou pela escola onde "ainda havia um grande aparato policial e muitos jornalistas", ao mesmo tempo que "vários adolescentes e adultos deixavam flores e acendiam velas" em homenagem às vítimas.

Numa altura em que "as informações são escassas para não gerar mais terrores à população", sabe-se que o autor do ataque é um ex-aluno da escola, de nacionalidade austríaca, com 21 anos de idade e que sofreu de bullying durante a sua passagem naquele establecimento de ensino.

O tema é cada vez mais debatido na sociedade austríaca, alavancado pelo aumento da imigração no país decorrente da "posição estratégica" no quadro europeu. É, por isso, levantada a questão da necessidade de integração de crianças estrangeiras nas escolas, lembra a emigrante, que elogia as políticas adotadas pelo governo.

"Há muitas pessoas que chegam de países em guerra a pedir asilo e esse asilo é-lhes garantido. Há uma série de subsídios que são dados pelo governo para apoiar refugiados que chegaram em massa nos últimos dez anos", elabora.

Apesar do autor deste ataque ser de nacionalidade austríaca, "a narrativa que está presente no debate da multiculturalidade também está por detrás da não integração das crianças e dos adolescentes na escola", associa Teresa Costa Alves.

Ainda assim, a habitante de Graz acredita tudo não passou de "um ato isolado", reforçando naquele local são recebidos "muitos estudantes de Erasmus" sendo por esse motivo "uma cidade muito multicultural e aberta à diversidade".