​Segunda noite de violência na Irlanda. 17 polícias feridos, casas e carros incendiados

Centenas de desordeiros mascarados atacaram a polícia e incendiaram casas e carros na cidade de Ballymena, na Irlanda do Norte, na terça-feira à noite.

É a segunda noite consecutiva de desordem que se seguiu a um protesto por uma alegada agressão sexual na cidade, Ballymena, que fica a cerca de 45 quilómetros de Belfast.

Dezassete polícias ficaram feridos, elevando para 32 o número de feridos desde o início da violência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em causa está o caso de dois rapazes de origem romena de 14 anos que, na segunda-feira, compareceram em tribunal, acusados de terem agredido sexualmente uma adolescente. Os dois adolescentes negaram em tribunal a acusação e ficaram em prisão preventiva até 2 de julho.

A polícia está a investigar os ataques a propriedades na segunda-feira, em que quatro casas foram incendiadas, como "crimes de ódio" de motivação racial.

"A violência sem sentido a que se assistiu nas duas últimas noites em Ballymena é profundamente preocupante e totalmente inaceitável", declarou o chefe da polícia da Irlanda do Norte, Jon Boutcher, em comunicado na quarta-feira.

"Os atos de ódio e o domínio da multidão não fazem mais do que destruir o tecido da nossa sociedade. Este comportamento tem de acabar".

Uma residente romena disse ao jornal Irish Times, na terça-feira, que estava a colocar uma bandeira britânica na janela da frente, numa tentativa de evitar ser visada. Outra porta tinha uma bandeira britânica e filipina com uma mensagem a dizer "Filipino vive aqui", segundo uma fotografia publicada no The Belfast Telegraph.

Até agora, seis pessoas foram detidas por suspeita de comportamento desordeiro em Ballymena, informou a polícia na quarta-feira.

O Governo britânico e os políticos locais condenaram a violência.

"As terríveis cenas de desordem civil a que assistimos esta noite em Ballymena não têm lugar na Irlanda do Norte", declarou o ministro britânico da Irlanda do Norte, Hilary Benn, na rede social X.