​"Corpos por toda a parte". Britânico terá sobrevivido a desastre aéreo na Índia

A polícia de Ahmedabad avança que há pelo menos um sobrevivente do voo que esta quinta-feira despenhou-se na Índia. De acordo com a imprensa, o único sobrevivente do acidente foi Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, um britânico-indiano que vive em Londres e estava em Ahmedabad a visitar a família.

Em declarações ao jornal “Hindustan Times”, citadas também pelo britânico "The Guardian", Ramesh descreve o que se passou no início do voo que o levaria até ao aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido.

"Trinta segundos após a descolagem, ouviu-se um ruído forte e depois o avião despenhou-se. Foi tudo muito rápido", assegura.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O homem que, segundo o próprio, vive há 20 anos em Londres, diz ter sofrido “ferimentos de impacto”, por exemplo hematomas no peito, nos olhos e nos pés.

Vishwash Ramesh, que terá mostrado o seu cartão de embarque, disse ainda ao Hindustan Times que ficou “assustado” ao ver “corpos por toda a parte”.

“Levantei-me e corri. Havia pedaços do avião à minha volta. Alguém me agarrou e meteu-me numa ambulância e levou-me para o hospital”, descreve.