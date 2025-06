Linha temporal: Índia regista sete acidentes aéreos em 47 anos

Um avião da companhia aérea Air India, com destino a Londres e que transportava 242 pessoas, despenhou-se poucos minutos após a descolagem do Aeroporto Internacional de Ahmedabad, no oeste da índia, informam a companhia aérea e a polícia local.

Nos últimos 47 anos, foram registados sete acidentes aéreos no país. A maioria dos acidentes envolveram aparelhos Boeing 737. Ao que tudo indica, desastre desta quinta-feira é o mais mortífero.

Veja a linha temporal:

Agosto de 2020

21 pessoas morreram quando um avião Boeing 737 da Air India Express derrapou da pista na cidade de Kozhikode, no sul do país. Na base do acidente estiveram as condições meteorológicas adversas, tendo a aeronave mergulhado num vale e batido com o "nariz" no chão.

Maio de 2010

Um Boeing 737 da Air India, proveniente do Dubai, ultrapassou a pista do aeroporto da cidade de Mangaluru, no sul do país, e despenhou-se num desfiladeiro. 158 pessoas seguiam a bordo e perderam a vida.

Julho de 2000

Mais de 50 pessoas morreram quando um voo da Alliance Air, propriedade do Estado, que fazia a ligação entre Calcutá e a capital, Nova Deli, se despenhou numa zona residencial da cidade oriental de Patna.

Abril de 1993

Um Boeing 737 da Indian Airlines despenhou-se durante a descolagem na cidade ocidental de Aurangabad, matando 55 pessoas a bordo.

Agosto de 1991

Um Boeing 737 da Indian Airlines, proveniente de Calcutá, despenhou-se durante a descida perto de Imphal, a capital do estado montanhoso do nordeste de Manipur, matando todos os 69 ocupantes a bordo.

Outubro de 1988

Mais de 130 passageiros morreram quando um Boeing 737 da Indian Airlines, que voava de Bombaim para Ahmedabad, se despenhou quando estava a aterrar.

Janeiro de 1978

Todos os 213 passageiros de um voo da Air India morreram quando o comandante perdeu o controlo do avião após a descolagem e o fez cair no Mar Arábico ao largo da costa de Bombaim, o centro financeiro da Índia.