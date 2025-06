Portugueses a bordo de avião seriam "cidadãos com dupla nacionalidade"

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, afirmou esta quinta-feira que os sete passageiros portugueses que estavam a bordo do avião da Air India que se despenhou terão dupla nacionalidade, desconhecendo ainda o estado das vítimas.

"Estariam sete cidadãos com nacionalidade portuguesa a bordo. A informação que temos, estamos ainda a confirmar, é que são cidadãos com dupla nacionalidade", indiana e portuguesa, referiu o responsável em declarações aos jornalistas, à saída de uma cerimónia sobre os 40 anos da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Europeias, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

As autoridades portuguesas consultaram a lista de passageiros e verificaram que "os nomes não são de origem portuguesa, são de dupla nacionalidade".

Os passageiros, acrescentou Emídio Sousa, "estava a deslocar-se entre a Índia e Inglaterra e provavelmente até residiriam em permanência em Inglaterra".

O secretário de Estado adiantou que há sobreviventes, mas as autoridades estão ainda a tentar apurar qual a situação dos cidadãos nacionais.

"Queria dar as minhas condolências a todos os familiares das pessoas que faleceram, em especial à Índia, porque a maioria dos nacionais era da Índia", referiu.

Também presente na cerimónia que decorreu no Mosteiro dos Jerónimos, o Presidente da República fez uma primeira declaração sobre a queda do avião. "Vamos ver", disse Marcelo Rebelo de Sousa sobre a presença de portugueses a bordo, lembrando as indicações dadas pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Montenegro manifesta "profunda consternação"

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, manifestou profunda consternação pelo acidente aéreo ocorrido hoje na Índia, expressando votos de pesar e solidariedade para com os familiares das vítimas.

"Foi com profunda consternação que tomei conhecimento do trágico acidente de aviação na Índia, no qual seguiam sete cidadãos com nacionalidade portuguesa. Em meu nome e do Governo, quero expressar votos de pesar e profunda solidariedade para com os familiares das vítimas", escreveu Luís Montenegro, na rede social X.