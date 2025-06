Queda de avião na Índia. Nenhuma vítima tem família a viver em Portugal, esclarece Governo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamentou esta quinta-feira a queda do avião na Índia com 242 pessoas a bordo.

Em comunicado, a pasta tutelada por Paulo Rangel acrescenta detalhes sobre as sete vítimas com nacionalidade portuguesa, indicando que nenhuma delas possui família a viver em Portugal e que, dos sete, cinco estão registados no Consulado de Londres e dois em Manchester.

O MNE indica também que, neste momento, os familiares estão a caminho das morgues para identificar os corpos e que não houve qualquer tipo de pedido de ajuda ao Estado português.

"Os nossos consulados contactaram os familiares residentes no Reino Unido e disponibilizaram-se para qualquer apoio necessário. A Embaixada na Índia já manifestou disponibilidade para toda a assistência que venha a ser requerida", refere o ministério, que acrescenta que a Embaixada de Portugal na Índia continua a acompanhar os desenvolvimentos "em total coordenação com as autoridades indianas, a Air Índia e a embaixada britânica na Índia".

Em reação durante o briefing do Conselho de Ministros, esta quinta-feira, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, enviou condolências à família das vítimas portuguesas.

"Expressamos um lamento profundo pelas vidas de portugueses, de qualquer pessoa mas também portugueses. É uma fatalidade dolorosa, que merece o nosso lamento enquanto comunidade e a nossa palavra de solidariedade às famílias", afirmou o ministro.