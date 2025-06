Trem de aterragem não recolheu e "provavelmente uma escolha de flaps errada". O que causou a queda do avião da Air India?

O piloto José Estima viu e reviu as imagens do desastre aéreo desta quinta-feira, na cidade indiana de Ahmedabad, que provocou pelo menos 290 mortos. O comandante da TAP há mais de 25 anos aponta várias possibilidades para o que aconteceu e exclui alguns cenários.



No curto intervalo de tempo entre a descolagem do aparelho e o momento em que se despenhou, este piloto experiente registou alguns pormenores a ter em conta, no apuramento das causas deste acidente com o Boeing 787 Dreamliner, da Air India. Desde logo o facto do trem de aterragem não ter sido recolhido, o que pode ter contribuído decisivamente para a perda de altitude do avião.

José Estima exclui, à partida, um problema nos motores. Além da questão do trem de aterragem, o acidente poderá ter sido provocado por uma posição errada dos "flaps" ou por excesso de peso, mas só a investigação irá esclarecer o que verdadeiramente aconteceu.

Um total de 242 passageiros e tripulantes seguiam a bordo do avião da Air india, entre os quais sete portugueses.

Viu e reviu as imagens deste acidente com um Boeing 787 Dreamliner da Air India. Há algum pormenor que lhe tenha chamado a atenção?

Depois de ver as imagens com algum detalhe, variadíssimas vezes, há dois ou três pormenores que me saltam à atenção, pela experiência que tenho. Após a descolagem, a primeira das coisas que se faz é recolher o trem de aterragem. O trem de aterragem provoca imensa resistência ao avanço e a primeira coisa que se faz, em qualquer avião, é recolher o trem de aterragem, coisa que, nas imagens que analisei, nunca foi recolhido.

Outro dos pormenores que se vê é que o avião vai em linha reta, portanto, numa opinião muito pessoal e sem ter voado nunca este avião, mas já voei alguns aviões também com dois motores, um em cada lado, que é o caso destes, não há uma falha do motor. Porque, havendo uma falha de motor, há sempre um ligeiro entornar, usando um termo mais popular, um inclinar do avião. Ele não inclina o suficiente para haver uma falha de motor.

Eu sou mais levado a pensar, entre outros fatores, que podem ter sido outros: excesso de peso, cálculo de performance do próprio avião feita de uma forma errada, descolar de um comprimento de pista que não é o correto para o peso e para a temperatura e pressão daquele dia. Poderá haver variadíssimos fatores.

Quanto aos flaps, por exemplo, notou alguma coisa estranha?

À descolagem de um avião tem, normalmente, duas ou três posições standards, consoante a necessidade e as características que há a pouco referi: Peso, temperaturas, pressão do dia e do local onde estamos. Se nós, porventura, nos enganarmos a pôr a posição correta dos flaps, ou seja, os flaps vão aumentar a área da asa, provocando a sustentação que faz com que o avião suba, se nós pusermos um setting de flaps, ou seja, uma posição de flaps inferior, o avião indo para o ar depois tem muitíssima mais dificuldade em subir.