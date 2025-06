Donald Trump diz que não houve surpresas nos ataques israelitas no Irão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, diz que já sabia dos ataques israelitas desta madrugada ao Irão, acrescentando que não houve supresas.

Em declarações à Fox News, Trump reiterou ainda que espera que o Irão volte à mesa de negociações sobre o programa nuclear iraniano. "Esperamos voltar à mesa de negociações. Há várias pessoas na liderança que não voltarão", disse o líder dos Estados Unidos.

Autoridades norte-americanas avançam também à Agência Reuters que esperam que as negociações sobre o programa nuclear do Irão prossigam este domingo, no Omã, e poderá ser a sexta ronda de negociações entre os dois países.

Ainda nas declarações à Fox News, Donald Trump diz estar atento a qualquer retaliação por parte do Irão e garante que os Estados Unidos estão prontos para se defender.