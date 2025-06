Ex-ministro brasileiro suspeito de tentar emitir passaporte português a assessor de Bolsonaro

O ex-ministro brasileiro do Turismo Gilson Machado foi detido esta sexta-feira no Recife por suspeitas de ter tentado obter um passaporte português para Mauro Cid, tenente-coronel que serviu como assessor pessoal de Jair Bolsonaro durante quatro anos enquanto este era chefe de Estado.

Segundo a Polícia Federal brasileira, há indícios de que o antigo ministro do Turismo do governo de Bolsonaro procurou o Consulado de Portugal em Recife de forma a conseguir um passaporte para Mauro Cid, mas não teve sucesso. Gilson Machado terá depois tentado outras embaixadas e consulados, de forma a que o tenente-coronel deixasse o Brasil.

À chegada para ser ouvido pela Polícia Federal, o ministro que segurou a pasta do Turismo no Brasil entre dezembro de 2020 e março de 2022 disse à imprensa brasileira que entrou em contato com o consulado de Portugal no Recife para pedir um passaporte para o pai.

"Não matei, não trafiquei drogas, não tive contato com nenhum traficante. Apenas pedi um passaporte para meu pai, por telefone, ao Consulado Português do Recife. O meu pai tem 85 anos. No outro dia ele foi lá ao consulado, juntamente com o meu irmão. Se ele não recebeu, ele está para receber a renovação do passaporte português dele", afirmou, citado pela Globo.

No entanto, não é isso que a polícia brasileira acredita. No telemóvel de Mauro Cid foram encontrados arquivos que mostram que o ex-assessor de Bolsonaro tentou, em janeiro de 2023, a obtenção da cidadania portuguesa.

Também Mauro Cid foi ouvido durante mais de três horas pelas autoridades brasileiras esta sexta-feira na sede da Polícia Federal, em Brasília. O ex-assessor pessoal de Bolsonaro e um dos 31 réus pela tentativa de golpe de estado que tinha como objetivo manter o ex-presidente brasileiro no poder após a derrota nas eleições, em 2022, para Lula da Silva.