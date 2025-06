​Irão ainda vai a tempo de assinar acordo, diz Donald Trump

Em entrevista telefónica à NBC News, Donald Trump foi questionado sobre se acha que as negociações com o Irão sobre o seu programa nuclear podem prosseguir, após o ataque iniciado na última noite por Israel.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta sexta-feira que o Irão perdeu uma oportunidade de fazer um acordo nuclear com os Estados Unidos , mas que agora pode ter outra chance de chegar a um acordo.

Numa outra entrevista telefónica, desta feita com a agência Reuters, Trump garante que tentou “salvar o Irão da humilhação e morte” e reiterou a ideia de não ser tarde para chegar a um acordo.

Nesta entrevista à Reuters, Trump garante não estar preocupado com a possibilidade de uma guerra no Médio Oriente, na sequência da operação "Rising Lion" lançada por Israel contra instalações nucleares do Irão.

Israel iniciou na madrugada de hoje uma ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, bem como cientistas e outros civis.

Os ataques noturnos, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Governo israelita afirmou que a operação militar vai continuar e as autoridades iranianas prometem uma resposta sem limites aos ataques israelitas.