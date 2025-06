Irão retalia ataques de Israel

Força, Israel

13 jun, 2025 Telavive 08:21

Israel fêz, o que o Ocidente em peso quer que seja feito, mas não tem t@baros para fazer. Alguém confia no Irão, um país terrorista, apoiante de Hamas, Houthis, "Ezzbollahs" e mais uma miriade de grupelhos terroristas para quem a vida humana nada vale, alguém confia no Irão para dispor da arma nuclear? A Rússia ameaça todos os dias, mas sabe-se que nunca passará daí, aliás, calaram-se um bocado, depois do general americano enunciar as consequências para eles - 45 milhões de russos mortos na primeira meia-hora, mais 50 milhões nos 15 dias subsquentes e Moscovo, São Petersburgo e todas as cidades russas incineradas até à sub-cave - se dessem esse passo. Estes fanáticos do Irão, provavelmente não se importavam de "morrer como mártires e ter as tais 10000 virgens no Paraíso", levando a Humanidade com eles. Por mim, Força Israel, fizeram o que o Ocidente devia fazer, mas é cobarde demais para isso.