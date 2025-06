Israel ataca instalações nucleares do Irão

Dezenas de alvos militares foram bombardeados em várias regiões do Irão, avançam as forças armadas israelitas. A central nuclear de Natanz foi atingida.

Israel lançou esta sexta-feira um ataque contra instalações nucleares no Irão , no âmbito da operação "Rising Lion" (Leão Nascente, em tradução livre).

Netanyahu: Irão poderia fabricar bomba nuclear "nos próximos meses"



Numa declaração ao país, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que, se não fosse travado, o Irão poderia fabricar uma arma nuclear "em pouco tempo. Dentro de um ano ou nos próximos meses".



“Nos últimos anos, o Irão produziu urânio enriquecido suficiente para nove bombas atómicas. Nós últimos meses, o Irão deu passos que nunca tinha dado antes, passos para armar este urânio enriquecido”, afirmou.



Os judeus sobreviveram ao regime nazi e, agora, "o Estado judaico recusa-se a ser vítima de um holocausto nuclear perpetrado pelo regime iraniano", disse Netanyahu.

"Atingimos o coração do programa de enriquecimento de urânio do Irão, atingimos o coração do programa de armamento nuclear, atacámos a principal instalação de enriquecimento de urânio do Irão, em Natanz, também atacámos o coração do programa de mísseis balísticos", adianta o primeiro-ministro israelita.

Netanyahu acusa o Irão de estar a preparar um novo plano para destruir Israel e argumenta que esta operação também protege a região da ameaça de Teerão.



"Tenho uma mensagem para o corajoso povo do Irão: a nossa luta não é contra vocês, é contra a ditadura brutal que vos oprime há 46 anos. Acredito que o dia da vossa libertação está próximo", declarou.