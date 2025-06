"Israel começou uma guerra". Irão responde com ataque a Telavive e Jerusalém

De acordo com a imprensa internacional, os Estados Unidos ajudaram Israel a neutralizar os mísseis lançados pelo Irão.

As autoridades iranianas dizem ter abatido um caça israelita e capturado o piloto, informação que as forças armadas de Israel já negaram.

A Guarda Revolucionária do Irão diz que foram atacados dezenas de alvos em Israel.

As forças armadas judaicas falam em cerca de uma centena mísseis . Horas antes, o Irão já tinha lançado uma primeira ação com drones.

Pelo menos 63 pessoas ficaram feridas em Israel , de acordo com o último balanço dos serviços de emergência. Os meios de comunicação israelitas dão ainda conta de pelo menos uma morte, de uma mulher que ficou gravemente ferida e não resistiu aos ferimentos.

As sirenes de alarme para um ataque aéreo tocaram nas duas cidades israelitas, num ataque com duas vagas de mísseis.

Israel "começou uma guerra"



O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, afirma que Israel "começou uma guerra" com os ataques desta sexta-feira.

Israel não vai escapar sem graves consequências desta vez, ameaça Ali Khamenei.

"O regime sionista não sairá ileso das consequências do seu crime. A nação iraniana deve ter a garantia de que nossa resposta não será medíocre", disse o líder supremo do Irão, um comunicado.



Um alto responsável iraniano disse à agência Reuters avisa que nenhum local de Israel está seguro e a "vingança será dolorosa".

Netanyahu apela à revolta dos iranianos contra o regime



Numa reação à retaliação, o primeiro-ministro israelita disse que o regime iraniano "nunca esteve tão enfraquecido" e que esta é uma "oportunidade para o povo iraniano se revoltar".

Benjamin Netanyahu garante que um grande número de mísseis disparados pelo Irão foram neutralizados.

A Casa Branca adianta que o Presidente norte-americano, Donald Trump, conversou esta sexta-feira ao telefone com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.



O Papa defendeu esta sexta-feira a necessidade de pacificação em toda a região do Médio Oriente, no dia em que Israel lançou um ataque contra instalações nucleares do Irão.

A preocupação foi manifestada durante uma audiência privada de Leão XIV com o Presidente do Líbano, Joseph Aoun, realizada esta sexta-feira no Vaticano.



O Presidente da República já comentou os ataques entre Israel e Irão. Marcelo Rebelo de Sousa considera que a Europa tem um peso geopolítico reduzido por falta de capacidade militar, e lamentou que os líderes europeus não tenham sido informados previamente da ofensiva israelita.



O Exército de Israel atacou esta sexta-feira de madrugada vários alvos no Irão, nomeadamente instalações nucleares e militares.

A imprensa oficial iraniana confirmou a morte tanto dos três dirigentes militares como de pelo menos seis cientistas nucleares.

Segundo as agências de notícias oficiais iranianas, pelo menos nove pessoas morreram e uma centena ficaram feridas devido aos ataques, estimando-se que entre estes se encontrem civis.

[Notícia atualizada às 00h30 do dia 14 de junho]