Israel promete ataque contínuo ao Irão até eliminar ameaça nuclear

O mundo desperta para um novo conflito. Esta madrugada, Israel atacou o Irão e as forças de Teerão acabam de retaliar.

Telavive fala em ponto sem retorno. As forças israelitas atacaram as instalações nucleares no Irão e pelo menos quatro líderes militares do regime iraniano morreram. As autoridades iranianas ameaçam com uma retaliação dolorosa - para já foram lançados mais de 100 drones sobre o território israelita que está em alerta máximo.

A central nuclear de Natanz foi atingida e está nesta altura a ser vigiada. O espaço aéreo na região está fechado.