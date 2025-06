Novas explosões ouvidas em Teerão, Irão responde a ataques

Israel iniciou novos ataques ao Irão pela segunda noite consecutiva, depois do maior ataque ao país nos últimos 40 anos durante a madrugada desta sexta-feira, com dezenas de alvos a serem bombardeados em várias regiões do Irão.



Na noite desta sexta-feira foram ouvidas novas explosões na região de Teerão e nos arredores da capital iraniana. "Há relatos de explosões ouvidas na província ocidental de Teerão", nas cidades de Shahriar e Malard e perto de Chitgar, em Teerão, avançou a IRNA. Segundo a agência Mehr, verificou-se ainda uma explosão em Pakdasht, uma cidade que fica a sudeste de Teerão.

Em reação, por volta das 19 horas em Lisboa, Israel identificou mísseis lançados a partir do Irão e avançou que está a trabalhar para "intercetar a ameaça".