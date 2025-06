Presidente do Irão promete "resposta poderosa e legítima" contra "ação estúpida" de Israel

"Com este crime, o regime sionista preparou um destino amargo e doloroso para si, e irá certamente recebê-lo", disse Khamenei, numa declaração publicada na Internet.

Já o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, prometeu hoje um destino "amargo e doloroso" para Israel, após os ataques.

A informação está num comunicado da administração do presidente Masoud Pezeshkian, citado pela agência oficial iraniana.

Teerão defende o direito de se defender e anuncia que está a tomar medidas defensivas, políticas e legais para que Israel "se arrependa" do ataque desta madrugada.

Para o Presidente iraniano, estes bombardeamentos "demonstram ao mundo a verdade que o Irão defende há anos sobre a agressão e os crimes serem inerentes à natureza do regime sionista".

O Presidente iraniano condenou esta sexta-feira o "ataque selvagem e criminoso" de Israel, que lançou vários bombardeamentos contra o país, e prometeu "uma resposta poderosa e legítima" de Teerão que fará com que "o inimigo se arrependa desta ação estúpida".

Irão lançou 100 drones em direção a território israelita

O exército de Israel anunciou esta sexta-feira que o Irão lançou mais de 100 drones contra território israelita e que "todos os sistemas de defesa estão a funcionar para eliminar as ameaças".

Numa breve conferência de imprensa virtual, o porta-voz do exército, Effie Defrin, admitiu que se avizinham "horas difíceis" face à resposta do Irão.

Defrin informou que 200 aviões de combate participaram no ataque lançado esta manhã contra o Irão, atingindo mais de cem pontos no país com 330 tipos diferentes de munições.

O porta-voz disse que entre os alvos estavam o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, general Mohammad Hossein Bagueri, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irão, general Hossein Salami, e o líder da base aérea de Khatam ol-Anbiya, general Gholam Ali Rashid.

Numa outra conferência de imprensa, Defrin observou que os caças israelitas também "atacaram e danificaram" os sistemas de defesa aérea iranianos.