Queda de avião na Índia. Recuperada primeira caixa negra

Foi encontrada e recuperada uma das caixas negras do avião que, esta quinta-feira, caiu em Ahmedabad, na Índia, com 242 pessoas a bordo. A informação é avançada pela agência Reuters.

Até ao momento não há explicações para o que esteve na origem do incidente que, de acordo com o mais recente balanço das autoridades indianas, fez 268 mortos, 27 dos quais nos edifícios em que embateu antes de se incendiar. Entre os passageiros seguiam sete portugueses.

Um passageiro britânico, de 40 anos, foi a única pessoa a bordo do avião a escapar com vida. Vishwash Kumar Ramesh está internado no hospital. Segundo a Agência Reuters, que cita fonte médica que não quis ser identificada, Ramesh garante que o homem não tem ferimentos graves, mas está afetado pela experiência traumática.

O sobrevivente foi visitado pelo primeiro-ministro indiano e prestou novas declarações à imprensa indiana. Ramesh explica que, num primeiro momento, pensou que “estava morto”, mas depois percebeu que estava vivo, desapertou o cinto de segurança e conseguiu escapar por entre os destroços do avião.

“Não acredito que sobrevivi”, diz, acrescentando que viu morrer diante dos seus olhos uma hospedeira e outras pessoas. O homem viajava na companhia do irmão que estava sentado noutra fila do avião.

Vishwash Kumar Ramesh relata também o que aconteceu depois de terem levantado voo, descrevendo que o avião parecia “ter parado no ar durante alguns segundos, pouco depois da descolagem, e que as luzes verdes e brancas da cabine começaram a piscar”. Ramesh acrescenta que sentiu depois o “o impulso do motor a aumentar”, mas depois o aparelho colidiu contra um edifício.