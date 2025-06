Os ataques israelitas no Irão provocaram 78 mortos e mais de 320 feridos, afirmou esta sexta-feira o embaixador iraniano na Organização das Nações Unidas (ONU).

Além de avançar o número de mortos e de feridos, Amir Saeid Jalil Iravani acusou os Estados Unidos da América (EUA) de serem cúmplices dos ataques que Israel fez na madrugada de sexta-feira contra o território iraniano.

“Não há dúvidas sobre a cumplicidade dos Estados Unidos neste ataque terrorista (...) Não vamos esquecer que as nossas pessoas perderam a vida como resultado de um ataque israelita com armas norte-americanas ", apontou o embaixador do Irão na ONU, antes da reunião de emergência do Conselho de Segurança deste organismo.

Iravani apontou ainda que “apoiar Israel é apoiar os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade e enfraquecer deliberadamente a paz e a segurança globais” e garantiu que a resposta do Irão será proporcional.

“Será uma resposta firme, legítima e essencial para restaurar a intimidação, defender a nossa soberania e respeitar os princípios da legalidade internacional”, acrescentou o embaixador.

Israel iniciou na madrugada de sexta-feira uma ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares em que morreram 78 pessoas e 320 ficaram feridas, segundo a diplomacia iraniana

Os ataques noturnos, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Irão retaliou lançando hoje à noite centenas de mísseis contra território israelita, com explosões registadas sobre os céus das cidades de Telavive e Jerusalém.