Aumenta a pressão no PSOE para que Sánchez antecipe eleições

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, rejeitou esta quinta-feira convocar eleições legislativas antecipadas devido ao caso de alegada corrupção dentro do PSOE, mas figuras dentro do partido espanhol têm vindo a pressionar o chefe de Governo sobre os possíveis efeitos de deixar arrastar o ato eleitoral até ao verão de 2027.

Segundo vários dirigentes ouvidos pelo El País, a melhor opção de Sánchez pode ser a de convocar eleições, mesmo que seja um "suicídio" - isto numa altura em que os socialistas se mantêm com cerca de 30% de intenções de voto nas sondagens.

Isto porque, se deixar arrastar o caso que envolve o número três do PSOE, Santos Cerdan, as eleições legislativas acontecerão dentro de dois anos, ao mesmo tempo de eleições regionais e municipais - o que pode levar a uma perda total do PSOE a nível de Governo e de autarquias.

Na sexta-feira, Pedro Sánchez pediu "desculpa e perdão" a todos os espanhóis e, especialmente, aos militantes e simpatizantes do PSOE, mas recusou convocar eleições antecipadas, anunciando uma "auditoria externa" às contas do partido, apesar dos "relatórios positivos" do Tribunal de Contas sobre a organização.

Sánchez anunciou também uma reestruturação da direção do partido para breve. Santos Cerdán, que garantiu estar inocente, demitiu-se já da direção do PSOE, a pedido de Sánchez, e anunciou que vai também deixar o lugar de deputado.