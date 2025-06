Dois democratas do Minnesota baleados em casa

Dois democratas do congresso regional do estado do Minessota foram baleados nas suas respetivas casas este sábado, segundo avança a ABC News.

O canal de televisão norte-americano refere que o incidente tinha os dois congressistas regionais como alvo.

As vítimas, ambas em estado grave, tratam-se do senador regional John Hoffman e da representante regional Melissa Hortman. Ambos encontravam-se nas suas respetivas casas quando foram baleados.

De acordo com as autoridades locais, o atirador podia estar disfarçado de polícia, o que lhe permitiu entrada dentro da casa dos congressistas.

O governador do Minnesota, o democrata Tim Walz, refere que já tomou conta do incidente e mais informações vão ser divulgadas em breve.