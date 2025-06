Dois mortos e dois feridos em ataques a congressistas democratas do Minnesota

Dois mortos e dois feridos é o balanço de ataques ocorridos este sábado contra as casas de deputados democratas do congresso regional do estado do Minnesota, nos Estados Unidos.

A representante regional Melissa Hortman e o marido foram mortos a tiro, por um suspeito disfarçado de polícia que se colocou em fuga.

O mesmo indivíduo atacou a casa do senador regional John Hoffman, que ficou ferido, juntamente com a mulher.

De acordo com as autoridades locais, o atirador estará disfarçado de agente das forças de segurança, o que lhe permitiu entrada na casa dos congressistas.

O governador do Minnesota, o democrata Tim Walz, avança que os ataques têm motivações políticas.

Melissa Hortman era uma formidável funcionário pública, é insubstituível, declarou o Tim Walz, que foi candidato a vice-presidente nas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, que deram a vitória a Donald Trump.

John Hoffman e a mulher foram baleados vários vezes e estão a ser operados.



"Estamos cautelosamente otimistas de que vão sobreviver a esta tentativa de assassinado", adiantou o governador do Minnesota.

Decorre uma operação de caça ao homem para tentar capturar o suspeito dos tiroteios.

[notícia atualizada às 16h26 - atualização do número de vítimas]