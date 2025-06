Netanyahu promete novos ataques: "Os líderes no Irão já estão a fazer as malas"

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu este sábado uma nova ofensiva a Teerão com golpes ao regime dos aiatolás que "nem sequer imaginam", avançando ter indicações de que os líderes do Irão estão a "fazer as malas" pois sabem o que acontecerá em ataques futuros.

Em inglês e em formato de vídeo, Netanyahu atirou este sábado que o regime iraniano se preparava para entregar armas nucleares a "aliados terroristas", o que motivou os ataques israelitas.

"Digo-vos o que teria acontecido se não tivéssemos agido. Tínhamos informação de que este regime sem escrúpulos estava a planear entregar armas nucleares que desenvolveram a aliados terroristas. Isso é terrorismo nuclear em esteróides. Colocaria todo o mundo em causa", afirma, acrescentando que a operação "Rising Lion" desencadeada por Israel teve "total apoio" do presidente norte-americano.

Na publicação partilhada nas redes sociais, aproveitou para desejar um feliz aniversário a Donald Trump, que descreveu como um "líder extraordinário" que fez "grandes coisas por Israel".

"Vamos atacar todos os locais e todos os alvos do regime dos aiatolás e o que sentiram até agora não é nada comparado com o que vão sofrer nos próximos dias", afirma.