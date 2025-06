Portugueses residentes em Israel e no Irão "estão bem", assegura MNE

Os cidadãos portugueses residentes em Israel e no Irão estão bem, disse este sábado à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), indicando estar "a acompanhar atentamente a evolução" do conflito em curso desde sexta-feira.

"Até ao momento, e segundo a informação de que dispomos, está tudo bem com os cidadãos nacionais residentes na região", referiu fonte diplomática.

O Ministério, acrescentou, está "em contacto direto com os portugueses que se encontram na região, através do Gabinete de Emergência Consular e das embaixadas [portuguesas]".

"O MNE está a acompanhar atentamente a evolução da situação juntamente com as suas representações diplomáticas na região, em coordenação com os seus parceiros europeus", referiu ainda a mesma fonte do Palácio das Necessidade.