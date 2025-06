Reino Unido "alarmado" com mísseis iranianos disparados contra Telavive

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, admitiu hoje estar "alarmado" com os ataques de sexta-feira à noite contra Israel, depois de o Irão ter lançado mísseis contra Telavive.

"Alarme com novos ataques no Médio Oriente durante a noite, com relatos de mortos e feridos em Israel. Precisamos de reduzir urgentemente as tensões e evitar mais danos a civis", escreveu o chefe da diplomacia britânica na rede X.

Referiu ainda que falou na sexta-feira com o seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, para pedir "calma" na atual crise.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, falou com o Presidente norte-americano, Donald Trump, para abordar o bombardeamento israelita ao Irão, e ambos concordaram sobre a importância de abordar a crise através da "diplomacia e diálogo".

Israel e o Irão estão em guerra desde a madrugada de sexta-feira quando Telavive bombardeou instalações militares e nucleares iranianas, causando pelo menos 78 mortos, incluindo lideranças militares e cientistas, e centenas de feridos, segundo a diplomacia iraniana.

Os ataques israelitas, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Irão retaliou lançando centenas de mísseis contra território israelita, com explosões registadas sobre as cidades de Telavive e Jerusalém, que mataram pelo menos três pessoas e deixaram dezenas de feridos.